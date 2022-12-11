Большой ТРЦ со стеклянным куполом построят в Барнауле на въезде в город

Большой современный торговый центр построят в Барнауле на въезде в город. Он будет располагаться по адресу Павловский тракт, 174а. Проект будущего здания рассмотрели на градсовете 8 декабря. За концепцию ТРЦ отвечал известный барнаульский архитектор Владимир Золотов. В целом эксперты похвалили проект и выразили уверенность, что здание украсит въезд в краевую столицу.

Представляя проект, Владимир Золотов указал, что рядом с будущим центром находится гипермаркет «Доммер» и ТРЦ «Арена». Здание на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна будет состоять из двух частей: магазина и склада, который возведут во вторую очередь. Общая площадь объектов превысит 12 тысяч квадратных метров. По задумке архитектора главный и дворовой фасад будут идентичными. Подразумевается строительство парковки на 308 автомобилей. Для удобства пешеходов вдоль Павловского тракта сделают тротуар. Также заказчик пообещал разработать концепцию развития пешеходной инфраструктуры в данной части города.

Члены градсовета похвалили проект, который по их оценке «прекрасно впишется в архитектурный ансамбль» Барнаула. Однако эксперты предложили не уродовать здание рекламными вывесками и сделать отдельный столб, на котором разместили бы названия всех магазинов в ТРЦ. В итоге эксперты единогласно одобрили проект торгового центра. Но когда его возведут — пока неизвестно.



