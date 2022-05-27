Огурцы, капуста и яйца дешевеют в Алтайском крае

В Алтайском крае за неделю снизились цены на 12 из 24 социально значимых продуктов. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Лидером по снижению стоимости стали огурцы, цена которых уменьшилась на 10%. Капуста за неделю подешевела на 9,6%, яйца — на 6,4%, творог и помидоры подешевели — на 4,1% и 4% соответственно.

В Минэкономразвития отмечают, что цены на сахар в Алтайском крае снижаются уже семь недель подряд. Шесть недель подряд дешевеет капуста, а яйца становятся дешевле уже пять недель подряд.

Самые низкие цены по Сибири в Алтайском крае зафиксировали на рыбу — 173,34 рубля за килограмм, сахар-песок — 81,34 рубля за килограмм, муку пшеничную — 40,12 рубля за килограмм, крупу гречневую ядрицу — 121,21 рубля за килограмм и лук репчатый — 47,78 рубля за килограмм.