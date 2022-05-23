День тяжелый. Как на мосту на Новом рынке в Барнауле прошел первый понедельник с начала ремонта

Ремонт моста на Новом рынке Барнауле начался в субботу, 21 мая. В выходные пробки около моста уже фиксировались, но трафик в городе был невысоким и с особыми проблемами жители города не столкнулись. Однако утром в понедельник, 23 мая, люди поехали на работу и тогда успели ощутили последствия главной стройки краевой столицы последних лет, а именно семибалльные пробки. Оказалось, многие водители забыли, а некоторые даже и не знали о перекрытиях. Amic.ru посмотрел, как идут работы на объекте, и заработала ли пешеходная лестница и трамвайное кольцо.

Сейчас трех- и восьмипролетный путепроводы полностью перекрыты. Трамваи уже пошли по первому разворотному кольцу около ТЦ «Пионер», которое 21 числа еще строилось. С понедельника, 23 мая, начал действовать пересадочный тариф, который работает на отдельных маршрутах. В июне начнет строиться еще одно трамвайное кольцо — у Дома Быта.

Пешеходам же теперь приходится обходить стройку и подниматься по сделанной для них лестнице. Поскольку переход довольно витиеватый, некоторые пешеходы не могут сориентироваться, куда им идти. И в этом случае им на помощь приходят строители, которые объясняют и показывают дорогу «не вперед, а направо, к лестнице». Впрочем, в мэрии пообещали вскоре установить информационные щиты, чтобы люди не путались.

Отметим, некоторые жители Барнаула еще не привыкли к изменениям, а многие вообще не знают, что начался ремонт моста и удивляются, увидев у ТЦ «Пионер» кольцо для трамваев, которого «прежде не было».

Однако за ближайшую неделю должна произойти «притирка», уверен заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев. Поможет этому и информирование населения. В автобусах, которые объезжают мост, уже разместили новую схему движения транспорта.

Пока же полностью инфраструктура для пешеходов не готова. Завершить ее должны уже скоро.

«Пешеходный переход закончен, кроме перехода через улицу Кулагина. Там нас держит Горэлектротранс. Как только он свои рельсы разберет, мы доасфальтируем участок перехода через улицу Кулагина и в районе ТЦ „Пионер“ сделаем дополнительно пандус. У нас все запущено — освещение, лавочки. Пешеходный поток сильно увеличился даже по отношению к субботе», — рассказал директор ДСУ №4 Николай Данилин. Что происходит на мосту

Сейчас подрядчик «Дорожно-строительного управления №4» (ДСУ №4) огораживает стройплощадку и ограничивает проход на нее пешеходов. Николай Данилин рассказывает, что Горэлектротранс демонтирует свою инфраструктуру, рельсы и контактную сеть. Горсвет также демонтируют опоры освещения и сетевую инфраструктуру.

Схема движения транспорта в барнаульской маршрутке / Антон Дегтярев

Данилин рассказывает, что в скором времени планируется совещание с РЖД для оформление акта допуска на работы. На этой неделе на объект должны будут зайти подрядчики по переносу кабелей. Кроме того, сейчас перед ДСУ стоит задача подписать договор с Тюменьстальмостом и перечислить ему деньги, чтобы завод начал производство металлоконструкций для моста.

При этом директор управления говорит, что перенос даты начала строительства с 25 на 21 мая никак не изменил планы и не усложнил их. По словам Николая Данилина, 25 число было взято «с запасом», чтобы не ошибиться. А изначально проговаривалось 20 число. Примерно на эту дату власти и подрядчик и рассчитывали.

Напомним, что реконструкция моста на Новом рынке будет идти полтора года — до 30 ноября 2023 года. Работы обойдутся в 1,7 млрд рублей. Подрядчик должен будет демонтировать два путепровода и построить вместо них новые. При этом во время работ дороги будут перекрыты. На время реконструкции действует специальная транспортная схема. Посмотреть ее можно здесь.

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