Депутат Боярский заявил, что YouTube неоднократно нарушал законодательство
По его словам, сервис может быть заблокирован в России в любое время
20 марта 2022, 08:22, Илья Звягинцев
Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что YouTube неоднократно нарушал законы России. Его слова передает телеграм-канал «РВНП».
По словам Боярского, множественные нарушения ведут к тому, что сервис будет заблокирован на территории страны.
Ранее в Роскомнадзоре заявили о том, что как минимум 54 российских канала заблокированы на YouTube. Ведомство призвало руководство хостинга разблокировать их, чтобы не нарушать законодательство России.
Ранее в стране уже заблокировали Facebook и Instagram.
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