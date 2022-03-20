Депутат Боярский заявил, что YouTube неоднократно нарушал законодательство

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что YouTube неоднократно нарушал законы России. Его слова передает телеграм-канал «РВНП».

По словам Боярского, множественные нарушения ведут к тому, что сервис будет заблокирован на территории страны.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о том, что как минимум 54 российских канала заблокированы на YouTube. Ведомство призвало руководство хостинга разблокировать их, чтобы не нарушать законодательство России.

Ранее в стране уже заблокировали Facebook и Instagram.