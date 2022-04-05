Депутат Милонов предложил вернуться к традиционной пятилетней системе образования в России
В своём письме Милонов отметил, что в России давно ведутся дискуссии о состоянии системы образования
5 апреля 2022, 11:56, Илья Звягинцев
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную пятилетнюю систему образования. Об этом сообщает RT.
Ссылаясь на копию обращения, которое Милонов направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, RT отмечает, что в России долгое время ведутся дискуссии о состоянии системы образования. В частности, обсуждается разделение подготовки на бакалавриат и магистратуру.
Милонов уверен в том, что в России можно создать систему получения высшего образования, которая позволит наладить взаимодействие с европейскими вузами. Сейчас не каждый из них принимает дипломы российских образовательных учреждений.
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