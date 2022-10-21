Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 21 октября
Наибольшие заторы наблюдаются в центральной части города
21 октября 2022, 08:42, Никита Черников
Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром в пятницу, 21 октября, свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Наибольшие заторы наблюдаются на проспектах Калинина, Строителей, участках улиц Челюскинцев, Советской Армии и Павловского тракта.
Кроме того, движение местами существенно затруднено на улицах Солнечная Поляна, Власихинская и Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.
Ранее эксперт рассказал, почему грядущей зимой Барнаул ждут большие пробки.
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