Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 21 октября

Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром в пятницу, 21 октября, свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Наибольшие заторы наблюдаются на проспектах Калинина, Строителей, участках улиц Челюскинцев, Советской Армии и Павловского тракта.

Кроме того, движение местами существенно затруднено на улицах Солнечная Поляна, Власихинская и Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.

Ранее эксперт рассказал, почему грядущей зимой Барнаул ждут большие пробки.