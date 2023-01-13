Две трассы закрыли в Алтайском крае для всех видов транспорта

Решение приняли из-за отсутствия видимости и высокого риска ДТП

13 января 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перекрыли две автодороги из-за отсутствия видимости и высокого риска ДТП. Об этом сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Алтайавтодор.

Ограничение движения для всех видов автотранспорта введено:

— на трассе К-03 в границах от Змеиногорского и Рубцовского районов;

— на трассе К-09 от Курьи до границы с Республикой Казахстан.

Водителей призывают быть осторожными и следить за дальнейшей информацией.

Напомним, что 13 января в Алтайском крае уже ограничивали движение на ряде дорог из-за недостаточной видимости — в регионе бушует метель, установилась сильная гололедица, местами образуются снежные заносы. Запреты коснулись автодорог от Барнаула до Заринска, Алейска и Павловска.