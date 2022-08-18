Две высотки возведут в Барнауле рядом с Трассой здоровья на месте известного долгостроя

Компания «Серебряный бор» построит два многоэтажных дома на улице 6-й Нагорной, 15г, в Барнауле в нескольких минутах ходьбы от Трассы здоровья. На этом месте обанкротившийся «СтройГАЗ» ещё в 2014 году планировал возвести высотку. На территории сохранилась часть фундамента будущего строения. Проект разработала фирма «АрхиГрупп», работавшая над концепцией нового корпуса АлтГУ на площади Сахарова. Эскизы двух зданий одобрили 17 августа на градостроительном совете.

Участок на улице 6-й Нагорной расположен в зоне Ж-1, предназначенной для многоэтажной жилой застройки. Согласно концепции, здесь появится комплекс из двух 17-этажных домов и подземной автостоянки. Один из корпусов разделят на две блок-секции. Всего в ЖК будет 450 квартир.

Лифт в одном из корпусов будет опускаться до уровня подземной автостоянки, рассчитанной на 126 машино-мест. Примерно столько же наземных парковок предусмотрено на прилегающей территории. Дом будет в светло-зелёном стиле и «вписан» в нагорную часть Барнаула. Изначально компания «Серебряный бор» предполагала строительство 23-этажного здания, но проект пересмотрели из-за экономической ситуации в стране.

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На соседнем участке планируют построить детский сад на 330 мест. Поблизости запроектируют школу на 1,1 тысячи мест. В целом члены градостроительного совета единогласно одобрили концепцию будущего жилого комплекса. Как пояснил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров, изначально проектом планировки микрорайона не было предусмотрено размещение здесь социальных объектов.

«Со временем было принято другое решение — проектировать будем, поскольку проект является крайне важным для строящегося микрорайона и всей нагорной части города, которая сегодня испытывает недостаток в образовательных учреждениях», — отметил Фёдоров.