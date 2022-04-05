Дети алтайских военнослужащих неделю проведут в санатории «Сосновый бор»

Региональное отделение «Единой России» купило путёвки в санаторий «Сосновый бор» для детей из многодетных семей, чьи отцы принимают участие в спецоперации на Украине.

Дети военнослужащих приехали в санаторий из разных уголков Алтайского края на неделю. С ними встретился секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

«Инициатива поддержать семьи ребят, участвующих в спецоперации, исходила от Министерства социальной защиты Алтайского края. Я бы хотел поблагодарить краевой союз организаций профсоюзов и руководителя санатория Николая Ушакова за то, что дали детям возможность отдохнуть и поправить здоровье. Мы встретились с детьми, они прекрасно себя чувствуют, весело проводят время. В этом им помогают ребята из студенческого отряда „Аврора“. Кроме того, в „Сосновом бору“ сейчас проходят санаторное лечение жёны военнослужащих с маленькими детьми», — рассказал Александр Романенко.

Секретарь регионального отделения «Единой России» напомнил, что в марте при поддержке партии из Алейска на границу с Украиной отправился большегруз с посылками для алтайских военнослужащих в рамках акции «Весточка из дома». Неделю назад машина прибыла в пункт назначения — Брянскую область. Оттуда посылки распределили по местам дислокации алтайских военнослужащих.

На оперативном совещании в правительстве Алтайского края 4 апреля губернатор Виктор Томенко поручил Министерству финансов и Министерству социальной защиты выплатить из резервных средств краевого бюджета по одному миллиону рублей семьям военнослужащих, погибших на Украине. Виктор Томенко сообщил, что эта инициатива была высказана на прошлой неделе в ходе президиума Регионального политсовета «Единой России».

Александр Романенко добавил, что партия отслеживает, в какой жизненной ситуации находятся семьи алтайских военнослужащих, участвующих в спецоперации, и готова прийти на помощь в случае необходимости. Кроме этого, «Единая Россия» в Алтайском крае продолжает сбор средств в помощь жителям ДНР и ЛНР. В нём могут принять участие все желающие.

Реквизиты для сбора средств:



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