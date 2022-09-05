Эксперт объяснил, почему выжившие после трагедии на Ключевcкой Сопке туристы не могут спуститься самостоятельно

Представитель новосибирской региональной федерации альпинизма Игорь Леонтьев объяснил, почему туристы, выжившие после ЧП на Ключевской Сопке, не могут самостоятельно спуститься с вулкана. Как пишет «КП-Новосибирск», ситуацию осложняет перелом ноги у одного из альпинистов.

Напомним, что, по предварительной информации, в день подъёма трое туристов из группы остались на высоте 3300 метров, а ещё девять решили подниматься дальше. Среди погибших — уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик. Ещё один наш земляк — барнаулец Иван Алабугин — ждёт помощи спасателей.

«Если верить тому, что пишут, на высоте осталось в живых три человека. Да, они могли бы спуститься сами, у них должно было бы хватить сил и опыта. Однако наличие человека со сломанной ногой — это сложность: нужно понимать, какой у него именно перелом», — рассказал Леонтьев.

Чтобы спустить раненого вниз самостоятельно, потребовался бы транспортировочный отряд — это от 12 до 18 человек, которым приходится нести человека на руках несколько часов. Оставшимся без травм двоим членам группы это не под силу.