Эксперт предупредил о том, что при поисках нелицензионного ПО можно нарваться на мошенников

Россияне могут столкнуться с мошенниками во время поиска нелицензионного программного обеспечения. Об этом рассказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik.

После того как ряд зарубежных компаний отказались от поставок своего ПО на территорию России, люди стали всё чаще искать программы нелегальным способом.

Сизов предполагает, что мошенники будут пользоваться этой ситуацией и предлагать доверчивым пользователям возможность за деньги приобрести те или иные программы.

Самой распространённой схемой, по его словам, будет получение денег без предоставления товара. Также мошенники могут использовать вредоносные программы для получения личных данных пользователей.