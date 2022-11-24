Эксперты нашли ботулотоксин в «смертельной кукурузе», поставляемой в Алтайский край

Специалисты Роспотребнадзора официально подтвердили наличие бактерии Clostridium botulinum, выделяющей ботулотоксин, в кукурузе из Узбекистана, пишет «КП-Новосибирск».

Ранее 19-летняя девушка и двое детей отравились отварной кукурузой в вакуумной упаковке производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD, которую поставляли в регионы Сибири из Узбекистана.

Тогда трём пациентам поставили предварительный диагноз — ботулизм. Теперь специалисты подтвердили, что в кукурузе нашли бактерии, выделяющие ботулотоксин, — это смертельный парализующий яд, поражающий нервную систему и вызывающий удушье.

«С 19 ноября прекращено действие декларации на следующие виды продукции: кукуруза сахарная варёная в вакуумной упаковке, кукуруза сахарная варёная, кукуруза сахарная, кукуруза сладкая варёная в вакуумной упаковке торговой марки Plandy», — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

В ведомстве обратились к жителям Сибири с просьбой не покупать кукурузу указанной марки.