Эрнст покинул совет директоров МТС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вышел из состава совета директоров МТС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Константин Эрнст оповестил компанию о своём уходе с поста директора в совете директоров МТС, решение вступает в силу 17 марта», — сообщает компания.

Напомним, ранее в марте Канада, Евросоюз, Швейцария и Британия ввели против Эрнста санкции. Эрнст был избран в совет директоров ПАО «МТС» в июне 2020 года.