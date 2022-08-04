Еще один голливудский фильм начали показывать без лицензии в барнаульском кинотеатре «Пионер»

Уже третий голливудский фильм начали показывать в барнаульском кинотеатре «Пионер». На этот раз в залы пустили блокбастер «Мир Юрского периода: Господство». Информация о сеансах есть на сайте кинотеатра.

Когда идут голливудские блокбастеры?

«Мир Юрского периода: Господство» начали показывать с 4 августа. С этой даты и по 10 августа в кинотеатре будет один сеанс — в 19 часов.

«Пионер» сейчас также без лицензии показывает ещё два голливудских блокбастера — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Фильм Marvel можно посмотреть в 16:30 и в 21:50 в основных залах и в 22:20 — в ВИП-зале. А новую главу «Фантастических тварей» можно увидеть в 13:45 и в 16:30 по будням в основном и ВИП-зале соответственно. По выходным сеансов третьего приквела фильмов о Гарри Поттере два — в 11:50 и в 19:30.

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Отметим, что купить билеты на голливудские фильмы на сайте нельзя. Их даже нет в расписании кинотеатра. Информация размещается только во вкладке «Новости и акции».

Первым голливудским блокбастером, который начали показывать в «Пионере» после ухода зарубежных студий из России, стал «Бэтмен» Мэтта Ривза. Сеансы появились в июле. Однако на «Бэтмена» у российских кинотеатров хотя бы имелась лицензия и прокатное удостоверение. 4 августа «Бэтмена» из расписания в «Пионере» убрали.

А что другие кинотеатры?

При этом другие барнаульские кинотеатры голливудских картин пока не показывают. Ни в «Формуле», ни в «Киномире» таких сеансов нет. В последнем недавно рассказали amic.ru, что пока не собираются демонстрировать западные блокбастеры.

Напомним, что в начале августа Ассоциация владельцев кинотеатров России написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросила поручить правительству разработать меры поддержки для кинотеатров, пишет «Интерфакс».

В письме отмечается, что за март — июнь 2022 года выручка кинотеатров и количество проданных билетов упали более чем на 70% от среднемесячных показателей прошлых лет. Недостаток премьер привёл к закрытию почти 200 кинотеатров в стране и приостановке деятельности одной трети всех коммерческих кинозалов в России, отмечают в АВК.

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