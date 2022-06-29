Госдума приняла закон, который делает навоз собственностью

Госдума в двух чтениях приняла закон, который направлен на вовлечение побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство. Об этом сообщает Regnum.

Согласно обновлённому законодательству, отходами побочные продукты животноводства будут считаться только в случае установления ряда нарушенных требований.

«Во всех остальных случаях продукты жизнедеятельности животных теперь относятся к побочным продуктам животноводства, призванным повышать плодородие сельхозземель в виде органических удобрений, что давно уже успешно применяется в других странах и, кстати, нашими дедами тоже», — прокомментировала инициативу зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Она добавила, что теперь собственнику, который просто выкидывает навоз или выгружает на сельхозугодья без переработки, грозит штраф.

Право собственности на навоз у физических и юридических лиц будет возникать в соответствии с гражданским законодательством.