Госдума в трех чтениях приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
Обладатели этого статуса могут рассчитывать на ряд льгот и социальную поддержку от государства
23 марта 2022, 15:40, Илья Звягинцев
Госдума сразу в трёх чтениях приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Инициативу на рассмотрение вносили представители партии «Единая Россия».
Обладатели статуса ветерана боевых действий могут рассчитывать на ряд льгот и мер поддержки со стороны государства.
«Среди мер поддержки — ежемесячные денежные выплаты, жилищно-коммунальные и ряд иных льгот для самих участников и членов их семей», — поясняется на сайте Госдумы.
Ранее ветеранами боевых действий считались только участники событий в Афганистане, Чечне и Сирии.
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