Госдума в трех чтениях приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Госдума сразу в трёх чтениях приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Инициативу на рассмотрение вносили представители партии «Единая Россия».

Обладатели статуса ветерана боевых действий могут рассчитывать на ряд льгот и мер поддержки со стороны государства.

«Среди мер поддержки — ежемесячные денежные выплаты, жилищно-коммунальные и ряд иных льгот для самих участников и членов их семей», — поясняется на сайте Госдумы.

Ранее ветеранами боевых действий считались только участники событий в Афганистане, Чечне и Сирии.