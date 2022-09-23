Градсовет в Барнауле одобрил проект реконструкции автомойки на Павловском тракте

Градостроительный совет в Барнауле в среду, 21 сентября, рассмотрел проект масштабной реконструкции автомойки по адресу Павловский тракт, 52в. Архитектором проекта выступил Сергей Бригинский.

План реконструкции здания рассматривали уже несколько раз. Застройщик изменил цветовое решение здания и сделал его в светло-оранжевом стиле. При строительстве планируют использовать стекло и композитный материал.

По мнению начальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антона Воробьёва, новый проект улучшает архитектурный облик данного участка Павловского тракта.

«По сравнению с тем, что сейчас стоит на этом месте, — это лучше», — отметил Антон Воробьёв.

Несмотря на незначительные замечания экспертов, члены градсовета рекомендовали принять проект реконструкции автомойки.