История с переносом рок-фестиваля «Ветер Сибири» дошла до федерального Минкульта

Заместитель министра культуры России Алла Манилова попросила глав регионов разъяснить организациям культуры применение постановления правительства №442, на основании которого перенесли фестиваль «Ветер Сибири». Такое поручение пришло в том числе и алтайскому Минкульту. Об этом сообщается в письме ведомства от 18 августа, которое опубликовано в группе «Унесённые ветром Сибири» во «ВКонтакте».

Что пишет Минкульт?

Как указано в документе, основанием для письма стало большое количество обращений граждан в федеральный Минкульт и службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Люди жаловались на то, что организаторы не возвращают деньги за билеты, ссылаясь на постановление правительства № 442 от 3 апреля 2020 года. Несложно догадаться, что речь идёт о фестивале «Ветер Сибири», организаторы которого используют постановление как главную причину не возвращать деньги за билеты.

Алтайский Минкульт поясняет, что постановление № 442 применяется при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и при введении режима повышенной готовности на всей территории России или на её части.

«При принятии решения о переносе зрелищного мероприятия по причинам, не связанным с эпидемиологической ситуацией, необходимо следовать нормам части девятой статьи 52.1 Закона №3612-1, согласно которой при переносе зрелищного мероприятия посетителю по его инициативе возмещается полная стоимость билета в порядке, установленной организацией исполнительских искусств или музеем», — подчеркнули в документе.

При этом известно, что «Ветер Сибири» перенесли на август 2023 года именно по эпидемиологическим причинам. 5 июля организаторам пришло письмо из правительства Алтайского края. В нём рекомендовалось перенести мероприятие из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

Письмо алтайского Минкульта / Опубликовано в группе «Унесённые ветром Сибири» во «ВКонтакте»

Чем недовольны люди?

К слову, покупатели билетов в подлинность документа тогда не поверили, потому что на тот момент все ковидные ограничения в России были отменены, кроме режима повышенной готовности, который действовал в Алтайском крае. Однако в Роспотребнадзоре и в правительстве региона в июле подтвердили amic.ru, что письмо действительно было, но отправить его власти успели ещё до отмены всех ограничений 1 июля. Кроме того, в администрации подчеркнули, что документ был лишь рекомендацией, а не требованием перенести мероприятие.

Напомним, что после публикации новости о переносе мероприятия 5 июля многие купившие билеты люди решили вернуть деньги за них. Сначала организаторы шли навстречу клиентам, а затем начали массово отказывать всем обратившимся за возвратом. Им предлагают либо дождаться фестиваля в августе 2023 года, либо взять ваучер на посещение «Ветра Сибири» когда-нибудь в будущем. Деньги вернуть возможно, только если подтвердить причину отсутствия на фестивале в 2023 году документально.

Организаторы настаивают, что их действия законны и ссылаются как раз на постановление правительства РФ № 442 от 3 апреля 2020 года об особенностях отмены либо переноса мероприятий. Тем, кто пошёл в суд, они угрожают издержками на сумму от 50 тысяч рублей. Однако это людей мало пугает, и первые иски против организаторов уже есть. Своим «судебным опытом» покупатели билетов делятся в специально созданной для этого группе «Унесённые ветром Сибири».

Новости

Общество Покупатели билетов на перенесённый «Ветер Сибири» провели свой «фестиваль» в бийском аэропорту

Новости

Общество Организаторы перенесённого фестиваля «Ветер Сибири» объявили о проведении в СФО ещё одного мероприятия со звёздами