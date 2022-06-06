Из центра не выехать. Барнаул встал в вечерних пробках

Вечерние пробки сковали центр Барнаула. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», интенсивность заторов составляет шесть баллов.

Сложнее всего ситуация на проспекте Строителей, а также на улицах Молодёжной и Цеховой. Здесь поток автомобилей почти не двигается.

Также проблемы с проездом наблюдаются на улицах Челюскинцев, Ядринцева и проспекте Калинина.

Длинная пробка собралась на шоссе Ленточный бор. Затор здесь растянулся от улицы Кутузова до Власихинской.

Отдельные участки стоят на Павловском тракте, улице Трактовой и улице Попова.