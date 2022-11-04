Как Белокуриха построила сквер за счёт курортного сбора и почему её опыт хотят использовать по всей России

Новый курортный сквер с прогулочными аллеями появился в Белокурихе за счёт собранного курортного сбора. Об этом сообщает пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Что удалось построить на деньги со сбора?

В новом курортном сквере есть прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, зоны отдыха и Wi-Fi. Кроме того, благодаря сбору в городе благоустроили входы на терренкур «Сибирский тракт» (от санатория «Белокуриха» и туристической базы «Белокуриха») и установили декоративные ограждения вдоль городского пешеходного маршрута.

Сейчас власти работают над проектом навигационной карты курорта, на которой будут указаны общедоступные места показа, терренкуры, объекты инфраструктуры и другие интересные туристам места. Идёт и подготовка проектной документации по благоустройству набережной.

Как жители отреагировали на новый сквер?

Жители города уже успели оценить новое общественное пространство в городе. Например, они опубликовали видео со сквером в сообществе «Подслушано Белокуриха», назвав его новое место отдыха «замечательным».

В комментариях к посту жители написали, что получился «красивый и уютный сквер» и что на месте зарослей, наконец, появилось комфортное городское пространство.

Новый сквер в Белокурихе / Фото: tourism.alregn.ru

Курортный сбор станет всероссийской практикой?

Скорее всего, да, регионы могут получить такое право. 30 октября 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внести в Госдуму проект закона, по которому регионы могут получить право вводить курортный сбор.

«С учётом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах Российской Федерации курортного сбора разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам Российской Федерации права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований», — сказано в поручении.

Исполнить эту просьбу правительство должно до 1 июня 2023 года.

Ранее по России в эксперименте участвовали Краснодарский, Алтайский, Ставропольский края и Республика Крым. В зависимости от региона с туристов брали от 10 до 100 рублей за человека в сутки. Сумма для людей составляла не более 1,5% стоимости поездки. Деньги направляли на обустройство курортных городов, очистку пляжей и другие мероприятия.

Новый сквер в Белокурихе / Фото: tourism.alregn.ru

Белокуриха стала примером остальным?

Попросил Путина дать право всем регионам РФ вводить курортный сбор глава комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он сделал это 6 сентября на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России во Владивостоке.

Кожемяко назвал эффект от сбора «очевидным» и привёл в пример Белокуриху, которая собрала 30% доходов муниципалитета за счёт эксперимента.

Напомним, что курортный сбор в размере 50 рублей был введён на территории Белокурихи в мае 2018 года, во время пандемии его один раз отменяли.

За всё время в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 154,8 млн рублей от курортного сбора. На благоустройство курортной инфраструктуры направили 68,2 млн рублей из этой суммы, рассказала замначальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Наталья Бортникова. В 2022 году собранная сумма должна составить порядка 50 млн рублей.

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