Можем повторить. В Екатеринбурге объявили рок-фестиваль, удивительно похожий на скандальный "Ветер Сибири"

Сайт объявленного фестиваля "Кардиограмма" в Екатеринбурге сильно напоминает страницу "Ветра Сибири", но есть и другие сходства

19 января 2023, 14:23, ИА Амител

Главная страница фестиваля "Кардиограмма"/ Фото: скриншот с сайта фестиваля "Кардиограмма"

В интернете расходится объявление о двухдневном рок-фестивале "Кардиограмма", который должен пройти в Екатеринбурге с 10 по 11 июня. Пользователи соцсетей уже заметили, что сайт этого музыкального события очень похож на страницу бийского рок-фестиваля "Ветер Сибири".

Летом 2022 года "Ветер Сибири" перенесли на год вперёд, отказавшись возвращать клиентам заплаченные деньги. Получить их назад смогла лишь часть людей, и то через банк. Сибиряки в соцсетях предупреждают уральцев о том, что "Кардиограмма" может быть как-то связана с "Ветром Сибири". Amic.ru разобрался, есть ли связь между двумя событиями.

Что за фестиваль "Кардиограмма"?

На сайте "Кардиограммы" говорится, что событие станет первым в России музыкальным фестивалем на стадионе. По заверениям организаторов, пройти он должен с 10 по 11 июня на "Екатеринбург Арене" в столице УФО. Привезти в Екатеринбург обещают группы "Кипелов", UMA2RMAN, "Анимация", "Мураками", "Эпидемия", "Чиж & Co", а также Вадима Самойлова, Гарика Сукачёва и других именитых исполнителей.

Организаторы обещают, что на дневной сцене будут выступать как известные коллективы, так и начинающие рок-музыканты. А на территории стадиона они собираются организовать зоны фуд-кортов с едой и напитками, а также множество разнообразных развлечений на любой вкус.

Билеты на мероприятия стоят от двух до восьми тысяч рублей на трибуну, шесть тысяч рублей – на фан-зону, три с половиной тысячи – на танцпол. В зону гостеприимства можно попасть за 15 тысяч рублей, а в ложу скайбокс – за 20 тысяч рублей.

Есть ли связь между "Ветром Сибири" и "Кардиограммой"?

Связь екатеринбургского фестиваля "Кардиограмма" с бийским "Ветром Сибири" не очевидна, но между ними всё-таки много общего. Пользователи обратили внимание, что схожесть начинается уже с оформления сайта. И это действительно так. Здесь тот же шрифт и дизайн, похожая рубрикация и вкладки. Номеров телефонов на сайтах не указано – только форма обратной связи на сайте.

Некоторые группы – участники "Кардиограммы" те же, что у "Ветра Сибири", и у них ровно такие же фотографии, что и на сайте бийского фестиваля. Это касается Вадима Самойлова, "Анимации", F.P.G. и "Ундервуда".















Мало того – информация об этих группах на сайтах "Кардиограмы" и "Ветра Сибири" одна и та же. Текст повторяется слово в слово. И либо "Кардиограмма" просто скопировала текст, либо одни и те же организаторы просто не стали писать новый.

Сравнение описания групп на сайтах "Кардиограммы" и "Ветра Сибири" / Фото: скриншот с двух сайтов

Связь с "Ветром Сибири" выдаёт ещё одна вещь: если мы на сайте "Кардиограммы" нажимаем на вкладку "Карта фестиваля", то она в браузере будет подписана как "Ветер Сибири" (мы сохранили скрин страницы, действительный на 19 января 2023 года).

Вкладка "Карта фестиваля" называется в браузере "Ветер Сибири" (в левом верхнем углу) / Фото: скриншот с сайта "Кардиограммы"

В исходном коде этой страницы видна надпись "Первый сибирский рок-фестиваль". Это, как мы помним, слоган "Ветра Сибири".

Слоган "Ветра Сибири" "Первый сибирский рок-фестиваль" в коде страницы "Кардиограммы" / Фото: скриншот кода страницы "Кардиограммы"

ИНН и КПП у двух фестивалей не совпадают, юридический адрес тоже. Фестиваль "Кардиограмма" проводит компания ООО "Кардиофест". Как и ООО "Ветер Сибири", она зарегистрирована специально для одного события. Фирма появилась 14 октября 2022 года. Руководитель ООО "Кардиофест" – некий Михаил Степанов. Судя по информации checko.ru, он никогда не регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и концертной деятельностью не занимался. И тут решил провести масштабный рок-фестиваль с большим количеством звёзд. По данным "Спарк", никаких бизнес-связей с директором ООО "Ветер Сибири" Константином Полещуком у него нет.

Однако одно косвенное совпадение мы всё-таки нашли. Сразу после переноса "Ветра Сибири" фирма ООО "Форум успеха", руководителем которой является Константин Полещук, решила в ноябре 2022 года провести ещё одно мероприятие со звёздами – мотивационный марафон "Форум успеха". Мероприятие должно было состояться в Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге, но его сначала отменили, а потом перенесли на июнь.

ИНН "Форума успеха" и фестиваля "Кардиограмма" различаются четырьмя последними цифрами, а вот их КПП совпадают. Это означает, что обе фирмы регистрировал один налоговый орган – Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Московской области. Уставной капитал ООО "Форум успеха", ООО "Ветер Сибири" и ООО "Кардиофест" тоже одинаковый – 15 тысяч рублей. Три компании имеют статус микропредприятия. Прямо на связь фирм это не указывает, но делает их очень похожими друг на друга.

А что случилось с "Ветром Сибири"?

Рок-фестиваль "Ветер Сибири" летом 2022 года стал по-настоящему скандальным. Меньше чем за месяц до проведения этого музыкального события, 5 июля, организаторы объявили о его переносе с августа 2022 года на август 2023 года. Причиной переноса было письмо правительства Алтайского края с просьбой передвинуть сроки из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

В Роспотребнадзоре и в администрации Алтайского края amic.ru тогда рассказали, что отправили документ организаторам ещё до отмены 1 июля всех ковидных ограничений в России. Также в администрации настаивали, что перенос фестиваля был лишь предложением, а не требованиям.

Когда люди бросились возвращать деньги, организаторы отказались это делать. Они предложили им либо посетить фестиваль в 2023 году, либо обменять билет на ваучер. Тем, кто решится обратиться в суд, они угрожали судебными издержками в сумме не менее 50 тысяч рублей.

Несколько человек в суд обратились, однако большая часть желающих вернуть деньги написала в поддержку банков, и организации пошли им навстречу. Множество людей в сообществе "Унесённые ветром Сибири" во "ВКонтакте" сообщили, что им удалось вернуть деньги за билеты по технологии чарджбэка.

Причём всё ещё неясно, состоится фестиваль в августе или нет. С лета никаких постов о мероприятии нет ни в соцсетях "Ветра Сибири", ни на сайте рок-фестиваля. Билеты на новую дату также давно не продаются. Amic.ru послал организаторам вопрос о будущем фестиваля, однако на него они пока не ответили.