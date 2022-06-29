Фото: Екатерина Смолихиной / amic.ru

С 29 по 30 июня в Алтайском крае проходит главное аграрное событие Сибири — традиционный форум «День Сибирского поля — 2022». На мероприятии, которое проводят в Сибирском агропарке на 37-м километре Павловского тракта, презентуют достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса, а также работает выставка животных и ярмарка алтайских продуктов.

Фотокорреспондент amic.ru побывала на форуме и запечатлела, как он проходит.