Как проходит «День Сибирского поля — 2022» в Алтайском крае. Фоторепортаж
Мероприятие продлится два дня
29 июня 2022, 13:30, Никита Черников
Фото: Екатерина Смолихиной / amic.ru
С 29 по 30 июня в Алтайском крае проходит главное аграрное событие Сибири — традиционный форум «День Сибирского поля — 2022». На мероприятии, которое проводят в Сибирском агропарке на 37-м километре Павловского тракта, презентуют достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса, а также работает выставка животных и ярмарка алтайских продуктов.
Фотокорреспондент amic.ru побывала на форуме и запечатлела, как он проходит.
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