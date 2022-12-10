В Барнауле каждая вторая компания собирается дарить новогодние подарки

В Барнауле каждая вторая компания готовит подарки на Новый год, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, который проходил с 10 ноября по 1 декабря среди менеджеров и персонала краевой столицы.

«Подарки сотрудникам будет дарить на Новый год каждая седьмая компания (14%), их детям — каждая вторая (48%), а в каждой пятой организации (22%) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других», — выяснили аналитики.

При этом подчёркивается, что организаций, готовящих сюрпризы сотрудникам и их детям, в этом году больше чем когда-либо.

В то же время на корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить: сюрпризы клиентам и партнёрам в этом готовят лишь 30% компаний.

«Судя по комментариям, самые популярные новогодние бизнес-подарки — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже вручают наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, ёлочные игрушки, сертификаты на услуги и прочее», — сказано в пресс-релизе.

Ранее кадровики рассказали, каких женщин и мужчин дискриминируют при приёме на работу в Барнауле.