Кино и музыку ушедших из России компаний могут начать использовать без учёта авторских прав

Общественники направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой разрешить свободное использование контента компаний, которые ушли из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обращение.

«Общественная потребительская инициатива» предлагает свободно распространять «фонограммы, кинофильмы, сериалы, клипы и компьютерные игры». Представители организации перечислили компании, которые приостановили деятельность в нашей стране, после чего использование их продукции стало невозможным.

В документе отмечается, что подобный поступок можно расценить как нарушение международного права на участие в культурной жизни.