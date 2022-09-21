Когда в Барнауле включат тепло и что делать тем, у кого дома холодно уже сейчас

Погода в последние дни радует жителей Барнаула тёплыми деньками. Так, 21 сентября в столице Алтайского края воздух прогреется до 23 градусов. Но дыхание осени чувствуется уже вовсю. И уже вскоре — к субботе, 24 сентября, — синоптики обещают похолодание. А батареи в квартирах барнаульцев всё ещё холодные. Рассказываем, когда батареи станут горячими и что делать тем, кто замёрз уже сейчас.

Когда начнётся отопительный сезон в Барнауле в 2022 году?

22 сентября. Соответствующее постановление уже подписано в администрации Барнаула. Документ был опубликован на официальном сайте города 20 сентября.

То есть уже 22 сентября в моей квартире станет тепло?

Этого обещать не можем. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты. Это детские сады, школы, медицинские учреждения. И только потом — жилые дома.

Но учтите, что процесс отладки всех систем, участвующих в доставке тепла потребителю, может продлиться пару недель, поясняет главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Виталий Ростов.

Получается, что дети в садиках и пациенты в больницах мёрзнут?

Не верно. По заявкам социальные объекты Сибирская генерирующая компания подключает к теплу досрочно, до начала официального отопительного сезона. По данным СГК, в Барнауле на 19 сентября горячие батареи согревают ребятишек уже в почти 70 детских садах, 7 медучреждениях. А 20 сентября тепло дали ещё в двух школах.

Кроме того, по заявкам к отоплению подключили центр досуга в посёлке Лесном и Дом культуры в микрорайоне Новосиликатном.

И как направить заявку на досрочное отопление?

Такую заявку можно направить в СГК по адресу: Барнаул, пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

У меня дома очень холодно. Меня могут досрочно подключить к теплу?

Да. Многоквартирные дома также могут подключиться к теплу досрочно, сообщили в пресс-службе администрации города. Но для этого недостаточно желания собственников одной квартиры. Необходимо, чтобы согласились на подключение к теплу большинство жильцов дома. Потом заявление с подписями согласившихся нужно направить в УК или ТСЖ, а те уже передадут его в СГК.

По данным на 20 сентября, от жителей многоквартирных домов Барнаула не поступило ни одного заявления о досрочном подключении к отоплению.

Что делать, если после начала отопительного сезона в мой дом тепло не пришло?

Если после 22 сентября отопление в доме не появится, нужно обратиться сначала в управляющую компанию или ТСЖ, которое обслуживает ваш дом. Возможно, просто в батареях где-то возникла «воздушная подушка» и слесарь быстро решит проблему. Но если в УК вам не смогли помочь, то звоните в диспетчерскую администрации своего района. Звонить можно круглосуточно по этим телефонам:

• Железнодорожный район — 62-56-95;

• Индустриальный район — 47-51-83;

• Ленинский район — 54-44-49;

• Октябрьский район — 24-74-98;

• Центральный район — 63-08-25,

— диспетчерская служба СГК — 59-97-15.

В моей квартире вчера что-то шумело в батареях. Это подключали тепло?

Нет. Это ваш дом готовили к приёму теплоносителя: заполняли сети водой. Сейчас по всему Барнаулу идёт заполнение систем в жилом фонде. Как пояснили в пресс-службе мэрии, этот процесс находится под контролем администрации Барнаула.

Всего в столице Алтайского края к зиме нужно подготовить 2863 многоквартирных дома, говорит инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Виталий Ростов. На 20 сентября этот процесс завершили уже в двух тысячах домов.

Как объяснил Ростов, эту процедуру необходимо проводить заранее, чтобы после старта отопительного сезона подача тепла в квартиры прошла в более короткие сроки.

Почему каждый год дата начала отопительного сезона разная?

Дело в том, что дата подключения к теплу населённых пунктов зависит от погоды. Согласно нормативам, на которые ориентируются власти, отопительный сезон стартует, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составит +8°С или менее. Тогда администрация города выпускает специальное постановление и СГК «открывает задвижки».

Но порой власти не ждут среднесуточной температуры в течение пяти дней, а выпускают постановление раньше. Это происходит в тех случаях, когда синоптики прогнозируют наступление устойчивых холодов.

Но в последние годы в Барнауле отопительный сезон начинался примерно в одни даты. Так, в 2021 году отопление в столице Алтайского края дали 21 сентября, а в 2020-м батареи стали горячими 22 сентября. В 2022 году старт отопительного сезона тоже назначен на 22 сентября.

А угля на зиму запасли достаточно?

В пресс-службе СГК уверяют, что волноваться не о чем. Заготовлено 352 тысячи тонн угля, фактические запасы на ТЭЦ города более чем в два раза превышают нормативные.

А в целом Барнаул хорошо подготовили к зиме?

Власти говорят, что хорошо. Так, 16 сентября замглавы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский отмечал, что в этом году многоквартирный жилой фонд в Барнауле готов к зиме лучше, чем в предыдущие годы.

На подготовку города к зиме в 2022 году было направлено более 2,1 млрд рублей.