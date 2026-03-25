На восстановление поголовья скота в Новосибирской области направят 4 тыс. животных

Заместитель министра сельского хозяйства РФ сообщил, что скот провакцинируют и направят желающим восстановить производство

25 марта 2026, 13:40, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новосибирская область располагает поголовьем в четыре тысячи животных, которые помогут восстановить хозяйства после вспышки пастереллеза. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, передает ТАСС.

По его словам, скот провакцинируют и подготовят для граждан, желающих возобновить производство. Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что 126 семей получили более 45 млн рублей компенсаций после изъятия скота. Только за один вечер жителям перечислили 6,6 млн рублей.

Напомним, вспышки пастереллеза выявили в нескольких регионах, однако наибольший резонанс вызвала ситуация в Новосибирской области. Ранее СК РФ заинтересовался местным Минсельхозом из-за забоя скота в селах, после того как жители записали видеообращение и попросили "сжигать их вместе с коровами". 

Вспышки пастереллеза зафиксировали и в Алтайском крае. Как сообщило накануне региональное управление ветеринарии, все очаги уже локализованы. По данным СМИ, в Алтайском крае собственники изъятых и уничтоженных животных потеряли свыше 1 млрд рублей.

Гость

14:09:03 25-03-2026

У нас больше ущерб. Мы как страусы засунули головы в...и продолжаем делать вид что у нас все хорошо.

Гость

14:24:09 25-03-2026

Гость (14:09:03 25-03-2026) У нас больше ущерб. Мы как страусы засунули головы в...и пр... У вас больше ущерб в двух хозяйствах из Тальменки. как вы любите писать у "капиталистов". 79 000 свиней не шутка!

Гость

16:34:05 25-03-2026

Гость (14:24:09 25-03-2026) У вас больше ущерб в двух хозяйствах из Тальменки. как вы лю... А это и есть у нас, пусть будут капиталисты, зато наши. А теперь проверните такой фокус в Чечне например, что то мне подсказывает там не дадут вот так на утиль хозяйства вырезать. А мы боимся даже новости писать что у нас происходит, пишем про Новосибирск, хотя там меньше ущерба.

Гость

14:09:37 25-03-2026

Кругом враньё.
Скажите для начала, что это за "особо опасное заболевание" ?

Гость

14:21:05 25-03-2026

Гость (14:09:37 25-03-2026) Кругом враньё.Скажите для начала, что это за "особо опас... Люди бачут, что так обозвали ящур. Чтоб не страшно было.

Гость

14:25:35 25-03-2026

Гость (14:09:37 25-03-2026) Кругом враньё.Скажите для начала, что это за "особо опас... Читать не пробовала?
"Новосибирская область располагает поголовьем в четыре тысячи животных, которые помогут восстановить хозяйства после вспышки пастереллеза."

Далее в тексте еще раз прописано.

Гость

16:55:31 25-03-2026

Гость (14:09:37 25-03-2026) Кругом враньё.Скажите для начала, что это за "особо опас... заболевание называется "нездоровая конкуренция", надо же мироторгу освободить площадку для завоевания рынка.

Гость

17:05:49 25-03-2026

Гость (14:09:37 25-03-2026) Кругом враньё.Скажите для начала, что это за "особо опас... Лучше бы правду говорили, население ответственнее относилось бы к рекомендациям властей и выполняло указания, если серьёзная причина.

гость

14:25:33 25-03-2026

нынче не только говорить, но и даже цитировать нельзя..что за заболевания

Гость

14:32:06 25-03-2026

гость (14:25:33 25-03-2026) нынче не только говорить, но и даже цитировать нельзя..что з... В статье написано дважды. Почитай.

гость

14:44:20 25-03-2026

Гость (14:32:06 25-03-2026) В статье написано дважды. Почитай. ... Вы еще телек послушайте))) там вся правда

Гость

15:35:50 25-03-2026

В одном "Водолее" стадо стоило до 200 миллионов, а тут на всю область такой суммой расщедрились. Уничтожали животных без анализов, просто потому, что карантинная зона. В деревнях и так немногие скот держат - слишком тяжелый труд. Сколько людей после такого треша откажутся держать скотину вообще? А так как эти горе-чиновники людям объясняли - мол, какая вам разница, что за болезнь - это отношение к людям как к скоту.

гость

17:14:00 25-03-2026

животных жалко, люди иногда хуже животных. жестокие

Кхм...

19:06:02 25-03-2026

Жрите сою - мясо вредно.

Гость

08:17:56 26-03-2026

подготовят для граждан, желающих возобновить производство... Собственники потеряли свыше миллиарда рублей, 126 семей получили более 45 млн рублей компенсаций после изъятия скота. Возникает вопрос, по какой цене желающим продадут подготовленную скотину? Да и количество желающих, после такой акции наберется ли на 4 000 животных?

Гость

17:10:21 26-03-2026

Гость (08:17:56 26-03-2026) подготовят для граждан, желающих возобновить производство...... Хоть один,кто поставил минус-ответьте-где ошибка в фактах?

