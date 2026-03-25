На восстановление поголовья скота в Новосибирской области направят 4 тыс. животных

Заместитель министра сельского хозяйства РФ сообщил, что скот провакцинируют и направят желающим восстановить производство

25 марта 2026, 13:40, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирская область располагает поголовьем в четыре тысячи животных, которые помогут восстановить хозяйства после вспышки пастереллеза. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, передает ТАСС.

По его словам, скот провакцинируют и подготовят для граждан, желающих возобновить производство. Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что 126 семей получили более 45 млн рублей компенсаций после изъятия скота. Только за один вечер жителям перечислили 6,6 млн рублей.

Напомним, вспышки пастереллеза выявили в нескольких регионах, однако наибольший резонанс вызвала ситуация в Новосибирской области. Ранее СК РФ заинтересовался местным Минсельхозом из-за забоя скота в селах, после того как жители записали видеообращение и попросили "сжигать их вместе с коровами".

Вспышки пастереллеза зафиксировали и в Алтайском крае. Как сообщило накануне региональное управление ветеринарии, все очаги уже локализованы. По данным СМИ, в Алтайском крае собственники изъятых и уничтоженных животных потеряли свыше 1 млрд рублей.