Gloria Jeans планирует закрыть более сотни магазинов в России

25 марта 2026, 13:47, ИА Амител

Торговый центр "Галактика" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сеть Gloria Jeans в 2026 году планирует закрыть около 150 магазинов по всей России, сосредоточив развитие на наиболее прибыльных точках. Речь идет примерно о четверти всей розничной сети.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости и в ретейле, компания намерена постепенно отказаться от магазинов, которые не достигают запланированного уровня выручки. Закрытие будет происходить поэтапно, в том числе по мере завершения договоров аренды.

При этом ключевые площадки, обеспечивающие стабильный поток покупателей, ретейлер планирует сохранить и развивать. По данным собеседников издания, речь не идет о полном сворачивании бизнеса — компания продолжит открывать новые магазины, но более избирательно подходя к выбору локаций.

Сокращение сети стало продолжением ранее начатой оптимизации. Так, если в 2023 году у Gloria Jeans насчитывалось 683 магазина, то к концу 2025 года их число сократилось до 574.

Эксперты связывают такие изменения с трансформацией рынка. После активного расширения в 2022–2023 годах, когда российские бренды заняли площади ушедших зарубежных компаний, усилилась конкуренция, а потребительское поведение изменилось. В частности, выросла доля онлайн-продаж, а покупатели стали реже приобретать одежду, отдавая предпочтение более качественным вещам.

Дополнительное давление на рынок оказывают рост издержек, налоговая нагрузка и высокая стоимость кредитов. В этих условиях многие ретейлеры пересматривают свои стратегии, отказываясь от убыточных объектов и концентрируясь на эффективных форматах работы.

По оценке экспертов, Gloria Jeans в данном случае следует общей тенденции: компания оптимизирует сеть, сохраняя сильные локации и закрывая магазины, не приносящие необходимой отдачи.

Ранее сообщалось, что российские бренды одежды и обуви массово переживают кризис: по информации аналитических центров, в 2025 году около 25 компаний обуви полностью закрыли свои торговые точки. В 2024-м таких было всего четыре. Некоторые игроки сохранили офлайн-присутствие, но значительно сократили количество магазинов. Барнаул эта тенденция не обошла стороной: даже популярные и устойчивые (казалось бы) сети сокращают количество торговых точек. Почему фешен-ретейл оказался в упадке и смогут ли торговые центры пережить массовый отток арендаторов, читайте по ссылке.