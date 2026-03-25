Сибирская генерирующая компания обновит теплосеть у Бийского лицея

Работы затронут дворы и проезды, но позволят повысить надежность теплоснабжения

25 марта 2026, 14:00, ИА Амител

Участок, где пройдет ремонт / Фото с 2ГИС

В Бийске стартовала плановая ремонтная кампания на тепловых сетях. Бийское теплосетевое подразделение СГК приступило к обновлению коммуникаций, первым объектом станет участок в районе Бийского лицея на улице Михаила Кутузова. Каждый такой проект связан с временными неудобствами для жителей — земляными работами, разрытиями и частичным ограничением движения. Однако без этого обновить изношенные сети невозможно. В компании подчеркивают, что ремонтная программа остается ключевым направлением работы: она позволяет снизить риск аварий и поддерживать стабильность теплоснабжения.

Что именно будут ремонтировать?

В 2026 году на участке по улице Михаила Кутузова планируют заменить 84 метра прямого и обратного трубопроводов квартальной теплосети диаметром 200 мм.

Этот участок обеспечивает теплом почти 1300 жителей пяти многоквартирных домов, а также Бийский лицей и административное здание.

Сеть ввели в эксплуатацию еще в 1989 году. За последние три года на ней устранили три повреждения. С учетом высокой нагрузки и большого числа потребителей специалисты приняли решение полностью заменить изношенные трубы.

Как работы коснутся жителей?

Работы затронут межквартальный проезд, парковочные места и газон рядом с домом по адресу Михаила Кутузова, 9/2.

Все мероприятия, включая восстановление благоустройства после раскопок, запланированы с 1 июля по 31 августа 2026 года. Стоимость проекта составит 12,8 млн рублей.

Какие еще работы будут в Бийске в этом году?

В этом году СГК намерена обновить в Бийске около 11 км тепловых сетей в рамках ремонтной и инвестиционной программ. Напомним, что в 2025 году перекладка теплосетей составила 6,5 км.

В компании подчеркивают, что даже обновление небольших участков имеет большое значение: такие работы позволяют устранить потенциально аварийные зоны и повысить надежность всей системы теплоснабжения.