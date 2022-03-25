Массовые протесты могут начаться в бедных странах из-за роста цен на продукты

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила о том, что ситуация на территории Украины может спровоцировать глобальный рост цен на продукты. Последствиями этого станут протесты в бедных странах.

«Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — сказала она в интервью Guardian.

От поставок через Черноморский регион зависели 35 государств. Если этот вопрос не будет решён, то существует риск начала голодных бунтов, которые фиксировались в африканских регионах в нулевых годах.