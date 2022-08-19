Молодого барнаульца осудили за изготовление бомбы для подрыва социальных объектов города

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Барнаула. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, молодого человека признали виновным по статьям 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») и части 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Как установил суд, в 2021 году мужчина самостоятельно научился и изготовил взрывные устройства в своей квартире, которые планировал использовать для осуществления террористической деятельности на объектах социальной сферы. Изготовленные им взрывчатка и специализированные детонационные устройства изъяты в ходе обыска сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Виновный свою вину признал, суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующего наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120.000 рублей и ограничением свободы на 1 год.

Также на кануне суд признал виновной жительницу Барнаула, которая комментируя публикацию о задержании 22-летнего мужчины одобряла его действия, выразила положительную оценку и одобрение его действиям. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «(Публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»), ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.