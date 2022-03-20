Мошенники в Алтайском крае стали представляться приставами
Жителям региона предлагают поверять информацию о своих задолженностях на специальных сервисах
20 марта 2022, 06:15, Илья Звягинцев
Жителей Алтайского края предупредили о мошенниках, которые представляются судебными приставами. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП.
От лица ведомства злоумышленники рассылают по электронным почтам фишинговые ссылки для получения личных данных пользователей.
«Будьте бдительны, в прикрепленном к письму файле содержится вирус, который в последующем крадет ваши персональные данные и доступ к устройству. Это чревато вымогательством или даже оформлением на вас кредитов», — предупреждают приставы.
Для проверки всей информации рекомендуют пользоваться специальными сервисами.
Комментарии
Новости партнеров