Мошенники в Алтайском крае стали представляться приставами

Жителей Алтайского края предупредили о мошенниках, которые представляются судебными приставами. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП.

От лица ведомства злоумышленники рассылают по электронным почтам фишинговые ссылки для получения личных данных пользователей.

«Будьте бдительны, в прикрепленном к письму файле содержится вирус, который в последующем крадет ваши персональные данные и доступ к устройству. Это чревато вымогательством или даже оформлением на вас кредитов», — предупреждают приставы.

Для проверки всей информации рекомендуют пользоваться специальными сервисами.