На Алтае семьи мобилизованных и добровольцев получат дополнительную поддержку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внёс изменения в указ о предоставлении мер социальной поддержки «отдельным категориям граждан», пишут «Новости Горного Алтая».

Речь идёт о мобилизованных, добровольцах, контрактниках подразделения «Ирбис» и членах их семей.

«Военнослужащим будут предоставлять бесплатное социальное обслуживание в социально-реабилитационном отделении республиканского комплексного центра социального обслуживания населения. Детей военнослужащих (учащихся 5-11 классов, студентов очных отделений колледжей и техникумов) обеспечат бесплатным горячим питанием. Дети будут иметь право на бесплатный отдых и оздоровление в регионе», — говорится в документе.

Кроме того, власти должны предоставлять детям из указанных категорий места в детских садах в первую очередь, освобождая родителей от оплаты.

Мобилизованные и члены их семей смогут бесплатно посещать культурные мероприятия, организуемые госучреждениями, подведомственными Минкультуры Республики Алтай.

Также мобилизованным окажут помощь по медицинской реабилитации на стационарном и амбулаторном этапах, организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, окажут содействие в трудоустройстве. Эта мера коснётся детей трудоспособного возраста.

«Ещё ряд дополнительных мер поддержки военнослужащих и членов их семей вступит в силу после рассмотрения на парламентской сессии региона», — пообещали в республиканском правительстве.

Ранее в республике мобилизованные жители получили единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей.