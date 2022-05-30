На Алтае торговые сети снизили цены на продукты после визита прокуроров

Несколько торговых сетей Бийска и Барнаула снизили цены на продукты после визита прокуроров. Об этом сообщила помощник алтайского прокурора Мария Антошкина, передают «Вести Алтай».

По её словам, сейчас ни одно ведомство не занимается прямым регулированием цен, а контрольные органы борются в созданием искусственного дефицита товаров.

Так, с начала 2022 года по фактам повышения цен на социально значимые продукты сотрудники прокуратуры вынесли предостережения о недопустимости ценового сговора директорам 141 предприятия.

«В результате в сетевых магазинах „Аникс“, „Мария-Ра“ и „Магнит“ снизились цены на масло сливочное, яйца куриные, муку пшеничную, сахар, рис», — сказала Антошкина.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае замедлился рост цен.