В Алтайском крае замедлился рост цен

Годовая инфляция в Алтайском крае в апреле составила 119,9%, а цены в апреле по отношению к марту выросли на 2,1%, что существенно меньше, чем в марте к февралю (7,5%). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Снижение стоимости относительно предыдущего месяца отмечается на сахар (на 5,9%), яйца (на 5,4%), муку пшеничную (на 3,4%), плодоовощную продукцию (на 2,3%), в том числе на картофель (на 4,3%), капусту (на 4,0%), чеснок (на 5,5%), помидоры (на 24,1%), грибы свежие (на 3,1%), груши (на 11,1%), апельсины (на 4,5%), бананы (на 11,5%)», — сказано в сообщении.

Стоимость минимального набора продуктов питания по итогам апреля в крае составила 5958,5 рубля — это ниже, чем в целом по стране (6252,52 рубля) и Сибири (6277,7 рубля). Кроме того, Алтайский край уже восемь месяцев занимает второе место среди сибирских регионов по наименьшей стоимости набора, уступая Омской области.

«В крае зафиксированы самые низкие средние розничные цены в Сибири на яйца куриные (74,70 рубля за 10 штук), сахар-песок (83,23 рубля за килограмм), муку пшеничную (39,64 рубля за килограмм), крупу гречневую — ядрицу (119,59 рубля за килограмм). В целом на 20 из 24 социально значимых продуктов питания цены в регионе ниже, чем в среднем по Сибири, на 21 товар — ниже среднероссийского уровня», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что цены на хлеб в Алтайском крае с начала года выросли более чем на 10%.