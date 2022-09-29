На пешеходном пути у моста на Новом рынке в Барнауле появились новые фонари

Новые фонари появились на пешеходной дорожке у путепровода на Новом рынке в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал «Мост», уличное освещение установили на пятипролётном мосту от торгового центра «Пионер» до улицы Кулагина.

Рабочие установили на участке шесть металлических электроопор и 14 уличных светильников.

Эти работы для удобства и безопасности пешеходов провело предприятие «Барнаулгорсвет». Новая линия наружного освещения технологически присоединена к существующей и начала работу с 28 сентября.