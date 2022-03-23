На сайте правительства России появился раздел со всеми актуальными мерами поддержки населения и бизнеса

На сайте правительства России появился специальный раздел, в котором содержится информация обо всех актуальных мерах поддержки и бизнеса.

Меры поддержки сгруппированы как по следующим критериям получателей — граждане, бизнес, так и по типам отраслей и сфер деятельности — социальная сфера, финансы, налоги, регулирование.

Россиянам доступна информация о возможной помощи при поиске работы, а также получении кредитных каникул.

Предпринимателям могут узнать о действующем в России моратории на проверки бизнеса, льготных кредитах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

Правительство продолжает разрабатывать меры по поддержке населения и бизнеса.