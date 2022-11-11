Нагрянули в офис: появилось видео задержания замглавы Минприроды Алтайского края

Появилось видео задержания заместителя министра природных ресурсов и экологии Игоря Дергачёва — начальника управления лесами. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, что чиновника подозревают в «превышении должностных полномочий». По информации следователей, с мая по август 2022 года министерством проведён открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности. На участие заявки подали десять организаций.

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Происшествия На Алтае задержали замглавы Минприроды из-за хорошего лесного участка для «своей компании»

Действуя в интересах одного юридического лица и в нарушение законодательства, замминистра дал поручение членам комиссии указать на несоответствующие в действительности нарушения, исключающие возможность выхода во второй тур конкурентоспособных организаций.

В итоге победителем конкурса стала аффилированная чиновнику компания. Причём, по данным следствия, от других претендентов были более выгодные заявки в части ежегодной арендной платы за лесной участок.