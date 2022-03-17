Назван способ поставки техники в Россию при уходе компаний с рынка

Из-за санкций и ухода с рынка некоторых компаний в России могут возникнуть проблемы с поставками западной техники. Однако полного запрета на такую торговлю нет, поэтому появятся способы купить гаджеты через третьи страны, считает руководитель агентства Content Review Сергей Половников, сообщает «Лента.ру».

Хабом поставок техники может стать любая сопредельная страна, которая не присоединилась к санкциям и планирует продолжать сотрудничать с Россией. Среди таких государств Сергей Половников назвал ключевых экономических партнёров России.

«По странам — это в первую очередь Китай и Турция. Более того, ни о каком строжайшем эмбарго речи не идёт. Если неделю назад было страшновато, что запретят судоходство, то сейчас — пусть, придумаем что-то новое. Мы каждый раз что-то новое придумываем. Это не начало девяностых, когда был полный треш и угар. Происходящее тогда и сейчас — это небо и земля», — объяснил специалист.

Россия не столкнётся с дефицитом товаров, но спрос на них упадёт. В приоритете будут более дешёвые бренды и модели, считает Половников.

«Что касается техники массового сегмента, которой пользуются россияне на самом деле, никаких проблем с ней не будет» — заключил аналитик.