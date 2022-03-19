Назван срок возвращения западных компаний в Россию

Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов назвал срок возвращения западных компаний в Россию. В беседе с РИА Новости он заявил, что восстановления их работы стоит ждать летом — особенно тех компаний, которых легко могут заменить конкуренты.

В частности, способствовать возвращению иностранных компаний будет и дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России, полагает Миловидов.

Экономист отметил, что сейчас никакого коллапса на российском финансовом рынке нет. Так, несмотря на прогнозы, рубль больше не падает по отношению к доллару и евро, а экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. «И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — отмечает Миловидов.

При этом он подчеркнул, что дать чёткий прогноз по конкретным компаниям на данный момент представляется затруднительным.