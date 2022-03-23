Обрушение конструкции на курорте «Манжерок» не повлияет на строительство пятизвёздочного отеля

Генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин заявил о том, что устройство монолитных конструкций будущего пятизвёздочного отеля выходит на завершающий этап. Инцидент с падением строительных конструкций никак не повлиял на окончательные сроки строительства.

«На сегодняшний день возводится конструктив последнего, четвёртого этажа пятизвёздочного отеля. Осуществляется устройство каркаса здания — колонн, стен и перекрытия. На нижних этажах идёт монтаж инженерных систем», — цитирует Щербинина портал «Новости Алтая».

Он также добавил, что никаких задержек в финансировании проекта нет.

Напомним, что конструкции обрушились на строительной площадке в середине марта. В результате происшествия никто не пострадал.