Общественная палата работает над расширением доступной среды в Алтайском крае

Выездное заседание Общественной палаты Алтайского края состоялось в санатории «Сосновый бор», Одним из основных вопросов стало развитие доступной среды для жителей региона.

Уделить больше внимания этой многочисленной категории населения, в которою входит почти 174 тысячи человек, было решено на итоговом заседании краевой общественной палаты 16 декабря 2021 года.

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Руководитель рабочей группы ОПАК по проблемам людей с ОВЗ и доступной среде Ирина Яковенко отметила, что многие социально значимые объекты в регионе не приспособлены для людей на колясках. В качестве примера она привела «Титов Арену» и краевой драмтеатр. По её словам, попасть в эти объекты возможно, а вот передвигаться внутри уже проблематично.

Яковенко считает, что нужно оборудовать городские тротуары удобными съездами для колясочников, отменить установку аппарелей и швеллеров вместо пандусов, оборудовать необходимое количество парковочных мест у социально значимых объектов. Она также отметила, что нужно изменить этику общения с людьми с ОВЗ.

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Министр социальной защиты Наталья Оськина отметила, что городская инфраструктура, созданная много лет назад, действительно нуждается в обновлении.

Председатель краевой Общественной палаты Юрий Шамков отметил, что различные бордюры мешают не только людям с ОВЗ, но и мамам с колясками, которые испытывают трудности при передвижении по городу.

«Общественная палата занимает конструктивную позицию, предлагает для власти и общества варианты решений со стороны экспертов в разных областях. К примеру, мы в прошлом году обратились к проблемам инваспортсменов. После наших предложений паралимпийцам стали уделять большее внимание, в том числе материальное. Сегодня наша цель — привлечь внимание к людям, не все из которых имеют статус инвалида. Услуги и сервисы, которые пригодны для поддержки инвалидов, должны быть применимы ко всем, кто нуждается в заботе общества и власти. При этом мелочей в ситуациях, где ограничиваются возможности людей, не существует в принципе», — сказал Шамков.

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В резолюцию по итогам заседания включили следующие предложения: приглашать в состав градостроительных советов граждан с нарушениями опорно-двигательной системы, учредить грант на разработку интерактивной карты доступной среды в Алтайском крае, организовать просветительные мероприятия, направленные на формирование этики общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья, организовать движение пассажирских автобусов до здания Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики».

Эти предложения направят губернатору региона и депутатам АКЗС.