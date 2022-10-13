Около 53 тысяч молодых сазанчиков выпустили в русло Оби

Порядка 53 тысяч сеголеток молоди сазана средней навески 20 граммов спустили в русло реки Оби 12 октября. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, ежегодно ведомство проводит такую работу в качестве компенсационного зарыбления.

Ещё несколько дней продлится зарыбление, и сеголетки проделают путь от выростных прудов рыбопитомника «Рыбный мир» до выбранного специалистами безопасного места выпуска молоди сазана. Всего за несколько дней будет выпущено порядка 216 тысяч экземпляров — это около 4 тонн сазанчиков, которые через год станут полновесными сазанами.

Отмечается, что выпуск рыбы ценных пород происходит в рамках возмещения ущерба водным биологическим ресурсам от хозяйственной деятельности компаний, связанных с водными объектами.