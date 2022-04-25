Ольга Бузова за участие в «Ледниковом периоде» получила больше, чем призер Олимпиады

Стало известно, сколько Ольга Бузова получила за участие в шоу «Ледниковый период» в 2020 году. О гонораре певицы и телеведущей пишет StarHit.

По информации инсайдеров, Ольга Бузова, которая выступала в дуэте с чемпионом Олимпиады Дмитрием Соловьёвым, получила 325 тысяч рублей. Их пара в 2020 году заняла восьмое место.

При этом серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая каталась в паре с блогером Даней Милохиным, в 2021 году заработала 275 тысяч рублей. Их пара в шоу заняла третье место.

Отмечается, что обе пары стали обладателями приза зрительских симпатий.