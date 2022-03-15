«Орудует живодер»: Волонтеры обнаружили трупы замученных собак в Барнауле

14 марта в Барнауле волонтеры обнаружили изуродованные трупы замученных собак. Как сообщает Telegram-канал «В курсе 22», тела животных нашли в лесу за полигоном вывоза снега — оттуда доносились вопли.

«Мы поехали на вой. И нашли кричащего щенка в петле, которая перерезала его пополам. Вокруг лежали трупы собак. Кто-то обезглавлен, кто-то задушен, у кого-то рваная рана на шее. Это только то, что мы увидели на снегу. Нам удалось перерезать тросик и спасти собаку», — рассказали они.

Отмечается, что собака имела бирку о стерилизации. После этого горожане спустились к машине, а рядом с ними остановился водитель самосвала, который рассказал, что неподалеку от места происшествия в лесу в землянке живет мужчина.

Очевидцы подчеркивают, что петлю для ловли установили профессионально — выкопали яму, в которую собака может опуститься только головой, а вокруг все замаскировали.

«Там орудует именно живодёр, который душит собак. Рядом тропы, вытоптанные человеком», — написал волонтёр.