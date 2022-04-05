Отбывающий наказание Михаил Ефремов попросил снизить ему срок

Актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП, попросил снизить ему срок. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на адвоката Петра Хархорина.

Защитник отметил, что соответствующее обращение Ефремов подал в конце марта, где отмечает, что за 15 месяцев, проведённые в колонии, он не получил ни одного замечания. Также актёр посетовал на неважное состояние здоровья и троих детей, которые находятся у него на иждивении.

Юрист добавил, что изначальный срок, который назначили Ефремову, является чрезмерным. Актёр направил ходатайство в Верховный суд. Итоги его рассмотрения станут известны в ближайшее время.

Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в нетрезвом виде за рулём внедорожника, выехал на «встречку» и совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актёра приговорили к 7,5 года колонии.