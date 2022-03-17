Паводок близко: в «Росводоканал Барнаул» объяснили, почему вода из-под крана может немного помутнеть

С приходом тепла цвет водопроводной воды может слегка измениться, напоминает «Росводоканал Барнаул». Талый снег с полей попадает в реку, из-за чего вода из-под крана становится более мутной. Но барнаульцам не нужно опасаться: её качество остаётся на высоком уровне.

Специалисты лаборатории круглосуточно контролируют качество воды на всех этапах очистки вне зависимости от времени года, а в паводок число проверок существенно увеличивается. В краевой столице 500 точек отбора проб, и даже самые незначительные изменения сразу фиксируют специалисты лаборатории. При этом процесс очистки воды корректируют.

«Ежегодно для водоканала паводок наступает примерно на две недели раньше начала ледохода на Оби. Позавчера мы зафиксировали первые изменения состава воды в реке, и до вскрытия льда он продолжит меняться. Этот период для специалистов очистных сооружений и лаборатории можно назвать самым „горячим“ временем. Но жителям не о чем беспокоиться — даже если цвет воды у вас дома изменился, паниковать не стоит — она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН», — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Уже в середине апреля температура воды в Оби превысит +5 градусов, и водоканал вернётся к привычному режиму очистки.

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