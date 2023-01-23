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Песков объяснил, почему указ Путина о мобилизации продолжает действовать

Он предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия

23 января 2023, 18:37, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности.

"Она была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершён", – пояснил официальный представитель Кремля.  

При этом Песков напомнил, что частичная мобилизация включает и другие мероприятия, помимо непосредственно призыва на службу, и они нужны для обеспечения задач вооружённых сил. Поэтому указ президента продолжает действовать.

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о её завершении.

21 декабря Путин в ходе заседания Минобороны РФ заявлял, что сейчас на полигонах ведомства проходит подготовку половина от суммарного числа в 300 тысяч мобилизованных. Он назвал это достаточным для проведения специальной военной операции РФ на Украине.

 

Комментарии 3

  • Но это не точно ...
    23 января, Гость   Ответить
  • Вы не понимаете, это другое.
    24 января, Гость   Ответить
  • ПОЗОР. Разве власть в такое испытание должна нагло врать Народу даже и не своему но которым управляете. Путин гони его от себя он засиделся и своей болтовней приносит вреда больше нежели любой смертельный враг.
    24 января, Гость   Ответить
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