В Кремле ответили на слухи о продолжении частичной мобилизации в России

Песков призвал ориентироваться на слова президента

20 января 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

В вопросе частичной мобилизации следует ориентироваться на слова президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, таким образом представитель главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ответ администрации президента на запрос депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В нём говорилось, что действие президентского указа продолжается.

"Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу", – заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что ему нужно будет уточнить значение того факта, что указ продолжает действовать. Он допустил, что это юридическая особенность.

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о её завершении.

21 декабря Путин в ходе заседания Минобороны РФ заявлял, что сейчас на полигонах ведомства проходит подготовку половина от суммарного числа в 300 тысяч мобилизованных. Он назвал это достаточным для проведения специальной военной операции РФ на Украине.