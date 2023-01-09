Песков прокомментировал слухи о продолжении мобилизации в России

Представитель Кремля подчеркнул, что первоисточником информации о мобилизационных мероприятиях является официальная власть, а не Telegram-каналы

09 января 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не придавать значения сообщениям Telegram-каналов, которые сообщают о якобы возможной новой волне мобилизации в РФ. Как пишет РИА Новости, в общении с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что первоисточником информации о мобилизационных мероприятиях является официальная власть во главе с президентом.

«Всё на этот счёт было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — заявил Песков.

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о её завершении.

21 декабря Путин в ходе заседания Минобороны РФ заявлял, что сейчас на полигонах ведомства проходят подготовку половина от суммарного числа в 300 тысяч мобилизованных. Он назвал это достаточным для проведения специальной военной операции РФ на Украине.