НОВОСТИОбщество

Песков прокомментировал слухи о продолжении мобилизации в России

Представитель Кремля подчеркнул, что первоисточником информации о мобилизационных мероприятиях является официальная власть, а не Telegram-каналы

09 января 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не придавать значения сообщениям Telegram-каналов, которые сообщают о якобы возможной новой волне мобилизации в РФ. Как пишет РИА Новости, в общении с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что первоисточником информации о мобилизационных мероприятиях является официальная власть во главе с президентом. 

«Всё на этот счёт было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — заявил Песков. 

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о её завершении. 

21 декабря Путин в ходе заседания Минобороны РФ заявлял, что сейчас на полигонах ведомства проходят подготовку половина от суммарного числа в 300 тысяч мобилизованных. Он назвал это достаточным для проведения специальной военной операции РФ на Украине.

 

Комментарии 4

  • Это ужасно, когда не веришь власти, даже на 1%.
    09 января, Гость   Ответить
  • Предлагаю первыми на фронт отправить местных швондеров - доказывать свой патриотизм делом, а не тыгыдыканьем по клавиатуре
    09 января, Гость   Ответить
  • Что говорит песков, то надо понимать наоборот.
    09 января, Гость   Ответить
  • Первыми пробандеровцев в штрафбаты
    10 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров