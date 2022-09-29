Как сообщает сайт СУ СКР по Алтайскому краю, Евгений Скурлатов подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2016-2021 годах Евгений Скурлатов, являясь генеральным директором АО «КШП — Глобус», заключил ряд гражданско-правовых договоров с фирмами, возглавляемыми его близкими родственниками, на заведомо невыгодных для комбината условиях. В результате акционерному обществу и муниципальному образованию городской округ — город Барнаул был причинён имущественный вред на сумму более 6 миллионов рублей.

Кроме того, считает следствие, в период с 2017 по 2022 год Скурлатов необоснованно предоставил в безвозмездное пользование часть нежилого помещения, принадлежащего комбинату, своим близким родственникам — владельцам нескольких ООО. При этом каких-либо гражданско-правовых договоров не заключалось и вследствие неуплаты арендных платежей со стороны аффилированных фирм комбинатом школьного питания не были получены денежные средства в сумме не менее 11 миллионов рублей.

Так же, по версии следствия, со счетов АО «КШП — Глобус» незаконно и необоснованно были перечислены денежные средства в сумме не менее 4,5 миллиона рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций в качестве коммунальных платежей за пользование ими коммунальными услугами на площадях здания.

Как рассказали юристы, представляющие интересы Скурлатова, в период руководства им КШП за вопросы начисления и взимания арендной платы отвечала финансовая служба предприятия. Она устанавливала величину платежей по правилам, утверждённым Барнаульской городской Думой. Совет директоров, в который входили представители городской власти, ежегодно принимал отчёт руководства КШП о деятельности предприятия, бухгалтерский баланс проверялся и утверждался ревизионной комиссией акционерного общества.

Как только прокуратура предъявила претензии к КШП по арендной плате и оплате коммунальных услуг, КШП выставило аналогичные претензии арендаторам, и требования были удовлетворены. Это происходило в тот период, когда Скурлатов уже не руководил предприятием.

Некоторые сделки КШП оспаривает комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула, дела находятся в Арбитражном суде Алтайского края.